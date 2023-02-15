В Мурманской области прошел ледяной дождь

В ночь с 14 на 15 февраля в Мурманской области снова прошел ледяной дождь. Фото: vk.com/pogoda51

В ночь с 14 на 15 февраля в Мурманской области снова прошел ледяной дождь. Накануне его зафиксировали 7 февраля.

- В городе сохраняется минус, поэтому если до утра не перейдем в плюс, многие машины вновь будут в ледяной глазури. Соответственно и на дорогах местами будет очень скользко, - сообщили в ночь на среду в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

Прогноз сбылся - на авто утром владельцы обнаружили корку.

Напомним: жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 16 февраля.

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