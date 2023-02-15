В Мурманской области сократят бюджетные ассигнования на борьбу с безработицей

В Мурманской области сократят объем бюджетных ассигнований на подпрограмму по содействию занятости населения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области сократят объем бюджетных ассигнований на подпрограмму по содействию занятости населения. Такое решение поддержали депутаты облдумы в связи с сокращением числа безработных в регионе.
- Кроме того, в 2022 году по объективным причинам федеральным центром было выделено дополнительное финансирование субъектов для проведения различных мероприятий, включая временные общественные работы. Однако Кольскому Заполярью денежные средства в таком объеме не понадобились и были возвращены обратно, но при этом учтены при формировании областного бюджета на текущий год, - сообщил на заседании профильного комитета облдумы министр труда и социального развития Мурманской области Сергея Мякишев.
Напомним: уровень зарегистрированной безработицы в Мурманской области составляет 0,8%. В регионе создано 23 тысячи вакансий.
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