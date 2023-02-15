В Мурманске со школы не вернулась 9-летняя девочка

Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманск ищут пропавшего ребенка. 9-летняя Диана Халангот около трех часов дня 15 февраля вышла с уроков в школе №20, но домой не пришла.

На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, серую шапку с узором в виде снежинок, красные сапоги на липучках.

Всех, кто может помочь с поисками Дианы, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, 40-60-10 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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