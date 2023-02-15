В Мурманской области двое мужчин пытались задушить водителя шнурком от ботинок

Злоумышленники пытались обжаловать приговор, но безуспешно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор двум мужчинам, 33 и 23 лет, которые едва не убили человека. 10 октября 2021 года они заранее договорились, что нападут на незнакомого таксиста.

В салоне машины один из злоумышленников накинул на шее жертве шнурок от ботинка и стал душить, а его подельник несколько раз ударил водителя по голове и лицу. Все это было сделано ради денег: пострадавший передал обидчикам шесть тысяч рублей, после чего смог вырваться и убежать. Сами преступники еще успели после случившегося покататься на машине.

- Приговором суда первой инстанции один из нападавших приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второй, имевший судимости, к шести годам в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Злоумышленники пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

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