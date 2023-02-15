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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 14:22

В Мурманской области двое мужчин пытались задушить водителя шнурком от ботинок

От своей жертвы северяне требовали деньги
Ника СВЕТЛОВА
Злоумышленники пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

Злоумышленники пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор двум мужчинам, 33 и 23 лет, которые едва не убили человека. 10 октября 2021 года они заранее договорились, что нападут на незнакомого таксиста.

В салоне машины один из злоумышленников накинул на шее жертве шнурок от ботинка и стал душить, а его подельник несколько раз ударил водителя по голове и лицу. Все это было сделано ради денег: пострадавший передал обидчикам шесть тысяч рублей, после чего смог вырваться и убежать. Сами преступники еще успели после случившегося покататься на машине.

- Приговором суда первой инстанции один из нападавших приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второй, имевший судимости, к шести годам в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Злоумышленники пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

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