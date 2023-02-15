Довыборы в Совет депутатов Мурманска пройдут в мае

14 мая 2023 года пройдут довыборы в Совет депутатов Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

14 мая 2023 года пройдут довыборы в Совет депутатов Мурманска.

- Выдвижение кандидатов состоится с 4 марта по 3 апреля. Выбор пройдут по двухмандатным избирательным округам №№ 4, 7, 10, 13, - пояснили в Мурманской территориальной избирательной комиссии.

Напомним, что ранее в этом году досрочно сложили полномочия четыре депутата: заместитель председателя Тамара Прямикова, а также Татьяна Елпанова, Антонина Климова и Олег Ноздрачев. В 2022 году лишился мандата Виктор Хабаров. Также депутата Станислава Ланина за взятку в 1,1 миллиона рублей приговорили к 8 годам колонии.

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