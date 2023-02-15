В Мурманске прошел митинг в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана

Цветы возложили к памятнику воинам-интернационалистам. Фото: администрация Мурманска

15 февраля, в День вывода советских войск из Афганистана, в Мурманске прошел митинг - к памятнику воинам-интернационалистам возложили цветы.

- Мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто в том конфликте сражался, погиб, был ранен, вернулся домой. Среди них было немало мурманчан. Память о них мы бережно храним в наших сердцах, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним, ветеран МВД Виктор Базоев полковник милиции в отставке рассказал о годе службы во время афганского конфликта: «Когда сказали, что надо лететь в Афганистан, из родных сказал лишь деду-фронтовику жены».

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