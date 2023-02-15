«Сбылась еще одна мечта. Я увидел это». Евгений Касперский приехал в Мурманскую область

Он отметил, что в дни его поездки в Заполярье был сильный ветер, но все же путешествие вышло удачным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Список известных в России людей, которые побывали на отдыхе в Мурманской области, пополнился Евгением Касперским. В Заполярье он приехали ради своей мечты - увидеть северное сияние.

- Я давно мечтал о созерцании этого явления и даже уже два раза предпринимал безуспешные попытки. PS: Баренцево море искупано! Фоток нет, - написал Касперский в своем «Живом журнале».

Он отметил, что в дни его поездки в Заполярье был сильный ветер, но все же путешествие вышло удачным.

Напомним: ранее в Мурманскую область ради северного сияния и арктического колорита приехал Рома Зверь.

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