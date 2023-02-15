На федеральной трассе «Кола» в Мурманской области перевернулась машина

На 1344 километре с дороги вылетела машина. Фото: vk.com/murman01

Около часа дня 15 февраля на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области случилось ДТП. На 1344 километре с дороги вылетела машина.

- Водитель Nissan по неустановленной причине допустил съезд в правый кювет по ходу движения. Водителя доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: два человека погибли в ДТП на трассе «Кола» с участием бензовоза. Opel столкнулся с Volvo.

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