Участники «Школы журналистики» посетили концерт камерного оркестра Sonorus

Юные виртуозы привезли в Мурманск музыку из фильмов о Гарри Поттере. Фото: Дарья ЦЕБРИК

В Мурманске прошли гастроли камерного оркестра Sonorus, участники которого дали два концерта, познакомив северян с музыкой из фильмов о Гарри Поттере.

Один из концертов посетили участники «Школы журналистики», которая проходит на базе редакции «Комсомольской правды»-Мурманск» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Одним из заданий стало интервью с музыкантами.

- Писать о культуре важно и сложно. Только кажется, что сходил на интервью, написал текст и готово. На самом деле надо написать так, чтобы было интересно даже тем, кто не был на концерте и или спектакле, расставить акценты так, чтобы после статьи захотелось открыть книгу, включить музыку или купить билеты в театр, - рассказала редактор «КП»-Мурманск» Мария Пашенкова.

Работы участников «Школы журналистики» можно прочитать в спецразделе на нашем сайте.

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