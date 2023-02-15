На Кольской АЭС прошла противопожарная тренировка

По сценарию, произошло возгорание в помещении одного из блоков атомной станции. Фото: Кольская АЭС

На Кольской АЭС состоялась противоаварийная противопожарная тренировка персонала АЭС. Специалисты станции совместно с персоналом СПСЧ-6 отработали навыки тушения условного пожара повышенной сложности в помещениях атомной станции с применением средств защиты органов дыхания.

В тренировке приняли участие работники специальной пожарно-спасательной части № 6 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России», пожарной части № 61, специалисты Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области управления ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области.

Во время учений отрабатывались вопросы взаимодействия пожарных подразделений с сотрудниками объекта, взаимосвязь с начальником смены АЭС и руководителями подразделений атомной станции, а также действия по спасению людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях максимально приближенных к реальному пожару на АЭС.

По сценарию, произошло возгорание в помещении одного из блоков атомной станции. Персонал Кольской АЭС и специалисты СПСЧ-6 успешно устранили пожар.

С задачей по переводу «аварийного» блока в безопасное состояние персонал смены и СПСЧ-6, руководители подразделений Кольской АЭС и члены штаба пожаротушения справились успешно. Подобные тренировки проходят регулярно и позволяют реально оценить готовность пожарной охраны и специалистов КАЭС к ликвидации нештатных ситуаций.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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