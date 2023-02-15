70–75 % готового филе трески и пикши из Мурманской области идет на экспорт

Крупный покупатель заполярной продукции - Китай, куда часто поставляют потрошенную рыбу без головы. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Несмотря на санкции и сложные внешнеторговые отношения, продолжается экспорт рыбы из Мурманской области в Европу. Так, в страны союза поступает 70-75% готового филе пикши и трески, которые производятся в нашем регионе.

Еще один крупный покупатель заполярной продукции - Китай, куда часто поставляют потрошенную рыбу без головы.

- После переработки рыба все равно поступала в Европу. Основным покупателем российского филе всегда была Великобритания, — сообщил «АиФ—Мурманск» полномочный представитель директора одного из рыбопромышленных холдингов Владимир Григорьев.

Напомним: ярмарка «Наша рыба» 18 февраля приедет в Ёнский. Она будет работать во время Зимних саамских игр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru