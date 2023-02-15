В Мурманской области работает «горячая линия» по вопросам Единого налогового счета

Позвонить можно по трем телефонным номерам: +7 (8152) 680-397; +7(8152) 680-368; +7 (8152) 680-485. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в связи с изменением с 1 января 2023 года порядка уплаты налогов работает «горячая линия» по вопросам Единого налогового счета, на которой северян проконсультируют с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Позвонить можно по трем телефонным номерам: +7 (8152) 680-397; +7(8152) 680-368; +7 (8152) 680-485.

- Для оперативного решения вопросов отмены мер взыскания или получения справок о расчетах с учетом временно непроведенных платежей северяне также могут обратиться в налоговые органы с помощью специального сервиса «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС», - сообщили в ФНС России по Мурманской области.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, как разобраться с единым налоговым счетом. На сайте ФНС России создана специальная промостраница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru