В Мурманской области сократилось количество фальшивых банкнот

В 2022 году в Мурманской области изъяли из оборота 30 фальшивых банкнот, что на 43% меньше, чем годом ранее. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году в Мурманской области изъяли из оборота 30 фальшивых банкнот, что на 43% меньше, чем годом ранее.

В лидерах по числу подделок - пятитысячные купюры, их обнаружили 23. Также выявили четыре купюры номиналом 100 долларов.

- Обращайте внимание как минимум на три защитных признака, которые можно увидеть без использования специальных приборов. На просвет можно разглядеть водяной знак и защитную нить, при повороте или наклоне банкноты визуально изменяются цветопеременные элементы и скрытое изображение рубля. Кроме того, стоит обратить внимание на качество банкнотной бумаги, которая имеет характерную плотность и хруст, – посоветовал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Напомним: в Мурманской области за год выросло количество машин, которые ввезли в регион из других стран. Так, если в 2021-м таких авто зафиксировали четыре, то в 2022-м уже 13. Чаще всего северяне приобретают транспорт в Республике Беларусь, а также в Казахстане и Европе.

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