МЧС предупреждает жителей Мурманской области об усилении ветра

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 16 февраля.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 16 февраля.
- По данным Мурманского УГМС, сильный северо-западный ветер, - сообщили в МЧС региона.
Напомним: в Печенге и Лиинахамари ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.
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