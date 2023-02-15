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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:09

МЧС предупреждает жителей Мурманской области об усилении ветра

Непогода ожидается 16 февраля
Ника СВЕТЛОВА
Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 16 февраля.

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 16 февраля.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 16 февраля.

- По данным Мурманского УГМС, сильный северо-западный ветер, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: в Печенге и Лиинахамари ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.

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