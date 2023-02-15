287 участков для многодетных семей в Мурманской области обеспечили инфраструктурой в 2022 году

В работу входило подведение водоснабжения, обустройство подъездов и дорог, электросетей, создание скважин для септиков.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В 2022 году 287 земельных участков для многодетных семей в Мурманской области обеспечили инфраструктурой.
В работу входило подведение водоснабжения, обустройство подъездов и дорог, электросетей, создание скважин для септиков
- В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Мурманской области в 2022 году полностью выполнены работы по 14 заключенным контрактам, - сообщили в министерстве строительства Мурманской области.
Напомним: в Апатитах прокуратура восстанавливала права многодетной семьи, которой дали земельный участок, не соответствующий требованиям законодательства.
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