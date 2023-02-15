В Апатитах создадут два новых автобусных маршрута

Каждый автобус будет вмещать 50 пассажиров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Апатитах по просьбам местных жителей запустят два новых автобусных маршрута из Тик-Губы: рейсы будут выполняться до улицы Сидоренко и городского кладбища. Каждый автобус будет вмещать 50 пассажиров.

По первому маршруту до улицы Сидоренко с октября по апрель рейсы будут выполняться четыре раза по будням и шесть по субботам, с мая по сентябрь - шесть раз ежедневно. До городского кладбища - шесть раз по воскресеньям и восемь раз соответственно.

- На данных маршрутах право льготного проезда будет предоставлено отдельным категориям граждан, - сообщили в минтрансе Мурманской области. - В настоящее время регулярные пассажирские перевозки в Тик-Губе осуществляются по маршруту № 5 (Тик–Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – Мурманская областная психиатрическая больница – городское кладбище – Тик–Губа) по нерегулируемым тарифам, что не позволяет реализовать право граждан на льготный проезд, а альтернативные маршруты отсутствуют.

Напомним: автобус, курсирующий по маршруту № 130 «Кировск (микрорайон Кукисвумчорр) – Апатиты (проспект Сидоренко) – аэропорт «Хибины», изменит расписание движения.

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