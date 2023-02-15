В Мурманске суд признал врача виновным в смерти ушедшей на улицу без одежды пациентки

Суд признал врача виновным в случившемся и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, освободив от наказания в связи с истечением срока давности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский суд Мурманска вынес приговор врачу анестезиологу-реаниматологу одной из больниц города. Ему вменяли п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть человека). То, что привело специалиста на скамью подсудимых, произошло еще в октябре 2017 года.

Тогда в больницу поступила пациентка с сильным перевозбуждение. К северянке надо было применить специальные методы лечения, чтобы она была в безопасности.

- Врач, стремясь скорее закончить работу с пациенткой в ночное время и отдохнуть, ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности и не применил в полном объеме свои специальные познания и навыки в области медицины, что повлекло за собой усиление у пациентки состояния ажитации, - сообщили в Октябрьском районном суде.

Без одежды женщина выбежала из больницы на улицу, где при +3 провела несколько часов. Обнаружили пациентку около шести утра без сознания, через час она умерла от переохлаждения.

Суд признал врача виновным в случившемся и приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, освободив от наказания в связи с истечением срока давности. При этом родственники погибшей не согласились с приговоров и пытаются его обжаловать.

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