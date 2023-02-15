На дороге Мишуково - Снежногорск столкнулись Chevrolet и УАЗ

Информация о ДТП поступила в Госавтоинспекцию в 7.50. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 15 февраля на третьем километре дороги Мишуково - Снежногорск произошла авария с пострадавшим. Информация о ДТП поступила в Госавтоинспекцию в 7.50.

- По предварительной информации, водитель Chevrolet не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ». Водитель Chevrolet обслужен амбулаторно, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: два человека погибли в ДТП на трассе «Кола» с участием бензовоза. Opel столкнулся с Volvo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru