В Печенге и Лиинахамари ввели ограничение на выход судов в Баренцево море

Из-за этого в Печенгском округе ввели режим повышенной готовности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На этой неделе в Мурманской области было объявлено штормовое предупреждение: ветер в порывах достигал 27 м/с, особенно сильным он был на побережье Баренцева моря. Из-за этого в Печенгском округе ввели режим повышенной готовности.

- Ограничен выход маломерных судов на акваторию Баренцева моря с 23.00 15 февраля 2023 года до 06.00 17 февраля на территории Печенги и Лиинахамари, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: 13 февраля в Снежногорске зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу.

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