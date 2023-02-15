Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 февраля 2023 8:26

В производственном классе индустриального колледжа в Мурманске случился пожар

Огонь успели потушить до приезда пожарных
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На время ликвидации последствий возгорания учащихся вывели на улицу.

На время ликвидации последствий возгорания учащихся вывели на улицу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 15 февраля в Мурманском индустриальном колледже на улице Фестивальной произошло ЧП.

- В производственном классе произошло небольшое возгорание, было ликвидировано до прибытия огнетушителем, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

На время ликвидации последствий возгорания учащихся вывели на улицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru