В производственном классе индустриального колледжа в Мурманске случился пожар

На время ликвидации последствий возгорания учащихся вывели на улицу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 15 февраля в Мурманском индустриальном колледже на улице Фестивальной произошло ЧП.

- В производственном классе произошло небольшое возгорание, было ликвидировано до прибытия огнетушителем, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

На время ликвидации последствий возгорания учащихся вывели на улицу.

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