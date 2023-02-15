В производственном классе индустриального колледжа в Мурманске случился пожар

На время ликвидации последствий возгорания учащихся вывели на улицу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 15 февраля в Мурманском индустриальном колледже на улице Фестивальной произошло ЧП.
- В производственном классе произошло небольшое возгорание, было ликвидировано до прибытия огнетушителем, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.
На время ликвидации последствий возгорания учащихся вывели на улицу.
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