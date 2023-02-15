Пострадавшего мужчину избили двое 22-летних северян. Фото: vk.com/murmanskgroup

Вечером 14 февраля в заполярных пабликах в «ВКонтакте» появилось видео жестокой драки в Никеле. В полиции сообщили подробности происшествия.

Оказалось, что конфликт между жителями поселка произошел еще 7 февраля. 29-летний пострадавший был в гостях у знакомой ночью, когда ему позвонили приятели, с которыми у северянина произошла ссора.

- Для выяснения отношений мужчины договорились встретиться во дворе дома, где словесный конфликт перешел в драку, - сообщил официальный представитель УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Пострадавшего мужчину избили двое 22-летних северян. На данный момент они задержаны, свою вину они признали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается тяжесть травм.

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