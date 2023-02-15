Самолет авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург-Архангельск направляется в Мурманск из-за непогоды

Причиной изменения маршрута стали неблагоприятные метеоусловия в Архангельске.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Аэропорт «Мурманск» примет рейс Санкт-Петербург-Архангельск авиакомпании «Россия».
Причиной изменения маршрута стали неблагоприятные метеоусловия в Архангельске.
Напомним: к концу февраля 2025 года должен быть построен новый терминал аэропорта «Мурманск». До 5 апреля 2023 года будут принимать заявки от компаний, которые видят себя в роли подрядчика, стоимость контракта оценивается почти в 3 миллиарда рублей.
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