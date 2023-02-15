Свиней запретили кормить отходами

Животных необходимо содержать безвыгульно либо с выгулом в закрытом помещении. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Африканская чума свиней остается одной из главных угроз свиноводству. Это высоко заразная болезнь свиней и диких кабанов, отличающаяся почти стопроцентной летальностью. При этом вирус африканской чумы свиней очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться на предметах одежды и ухода, кормах, а также в продуктах свиного происхождения, таких, как сало, ветчина и т.д.

Использование в пищу свиньям непроваренных кормов и отходов зачастую становится причиной распространения африканской чумы свиней. Поэтому приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.09.2022 № 583 «О внесении изменений в приказы Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621 и от 28.01.2021 № 37» с 1 марта 2023 года использование пищевых отходов в корм свиньям запрещено.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает о необходимости владельцам хозяйств, где содержатся свиньи, соблюдать «Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020 года № 621.

Животных необходимо содержать безвыгульно либо с выгулом в закрытом помещении, исключающем контакт свиней с другими животными, включая птиц. При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней должны использоваться чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь. Для поения свиней и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

За нарушение ветеринарных правил содержания свиней предусмотрена административная ответственность.

НА ЗАМЕТКУ

Новые ветправила содержания овец и коз

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует.

1 марта 2023 года вступит в силу приказ № 774 от 1 ноября 2022 года «Об утверждении ветеринарных правил содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

Ветеринарные правила будут действовать до 1 марта 2029 года.

Ветеринарными правилами установлены требования к помещениям, где содержится мелкий рогатый скот, к выгульным площадкам, к хранению сена, соломы и к кормам, к хранению навоза и так далее. Также правилами прописаны требования к карантинированию, проведению диагностических исследований, обработке против заразных болезней.

КОНКРЕТНО

По возникающим вопросам можно обратиться в отдел ветеринарного надзора по Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми и Ненецкому автономному округу управления в г. Архангельске – 8 (8182) 28-63-57, в г. Петрозаводске – 8 (8142) 78-24-32, в г. Мурманске – 8 (8152) 45-64-07, в г. Сыктывкаре – 8 (8212) 21-82-57.

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