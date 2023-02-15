Прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя погибшими в районе Мончегорска

По предварительной версии, водитель Volvo не справился с управлением. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 17.00 14 февраля под Мончегорском столкнулись Opel Zafira и бензовоз Volvo, погибли водитель и пассажир легковушки. После случившегося проверку начала прокуратура.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спецслужб выехал и.о. прокурора Мончегорска Дмитрий Петровичев, - отметили в надзорном ведомстве.

По предварительной версии, водитель Volvo не справился с управлением.

Напомним: врайоне Абрам-мыса в столкновении двух машин пострадали четыре человека.

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