В районе Абрам-мыса в столкновении двух машин пострадали четыре человека

ДТП произошло рядом с Абрам-мысом. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 14 февраля на 1395 километре автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области произошло ДТП с пострадавшими. В 18.30 в районе Абрам-мыса столкнулись Mercedes и Nissan.

- По предварительной информации, водитель не пассажирского микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В аварии пострадали четыре человека: водитель и пассажир Mercedes, а также два пассажира Nissan.

Напомним: тем же вечером на трассе «Кола» в районе Мончегорска столкнулись легковушка и бензовоз, погибли два человека.

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