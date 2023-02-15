Два человека погибли в ДТП на трассе «Кола» с участием бензовоза

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 14 февраля на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области произошла смертельная авария. В 17.15 под Мончегорском столкнулись легковушка Opel Zafira и бензовоз Volvo.

- Водитель и пассажир автомобиля Opel Zafira погибли на месте. Движение в этом районе было перекрыто. Разлива топлива не произошло, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на полосу для встречного движения.

Проверку после ДТП начала прокуратура Мурманской области.

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