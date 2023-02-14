В Оленегорске пешеход попал под колеса Jeep

Днем 12 февраля в Оленегорске сбили пешехода.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Днем 12 февраля в Оленегорске сбили пешехода. Тот попал под колеса авто в районе дома №50 на улице Строительной.
- Водитель Jeep Grand Cherokee наехал на пешехода, перебегающего проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода. Человек получил травмы, был обслужен амбулаторно в больнице, - сообщили в ОГИБДД МО МВД России « Оленегорский».
По данному факту проводится проверка.
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