Главы Мурманска встретятся с жителями города 16 февраля

Прием граждан состоится в четверг, 16 февраля, в 18.00.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин вместе с главой муниципального образования город Мурманск Игорем Морарем проведут встречу с местными жителями.
Прием граждан состоится в четверг, 16 февраля, в 18.00. Северян ждут в управлении Октябрьского административного округа (ул. Комсомольская, 10).
Вопросы и предложения можно оставить в комментариях на личной странице Юрия Сердечкина.
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