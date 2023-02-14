Главы Мурманска встретятся с жителями города 16 февраля

Прием граждан состоится в четверг, 16 февраля, в 18.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин вместе с главой муниципального образования город Мурманск Игорем Морарем проведут встречу с местными жителями.

Прием граждан состоится в четверг, 16 февраля, в 18.00. Северян ждут в управлении Октябрьского административного округа (ул. Комсомольская, 10).

Вопросы и предложения можно оставить в комментариях на личной странице Юрия Сердечкина.

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