Кольская АЭС стала призером в отраслевом конкурсе социальной ответственности и волонтерства

Атомная станция осуществляет мероприятия, направленные на популяризацию спорта среди молодежи и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Фото: Кольская АЭС

Кольская АЭС заняла третье место в отраслевом конкурсе в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтерства имени А. П. Александрова в номинации «Лучшая КСО-программа». Специалисты отдела социального развития Кольской АЭС представили жюри проект «Реализация социальных проектов на территории присутствия Кольской АЭС».

Вручение наград с участием главы Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева было приурочено к открытию международного форума гражданского участия и церемонии награждения международной премией #МыВместе. Конкурс в области корпоративной социальной ответственности и волонтерства проводится при поддержке Госкорпорации «Росатом» для выявления лучших волонтерских инициатив и практик. В 2022 году конкурс собрал 160 заявок из всех дивизионов «Росатома», общее количество участников и членов их команд превысило 800 человек.

- Кольская АЭС, как и другие предприятия «Росатома», уделяет большое внимание росту качества жизни населения города и региона, оказывает поддержку в реализации федеральных проектов и развитии инфраструктуры, образования и медицины, ведет благотворительную деятельность, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Концерн «Росэнергоатом» и Кольская АЭС совместно с медико-санитарной частью № 118 ФМБА России в 2021 году реализовали проекты общей стоимостью 43 млн рублей: «Бережливая поликлиника», «Оптимизация процесса предоставления стоматологической помощи», создание ПЦР-лаборатории, единого кол-центра, ремонт кровли, приобретение двух автомобилей «скорой помощи», флюорографа, электронных прикроватных мониторов, компенсатора кислорода и расходных медицинских материалов. В 2022 году было выделено 3,6 млн рублей на выполнение ремонтных работ в химико-биологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на монтаж системы вентиляции неврологического отделения медико-санитарной части № 118.

Атомная станция осуществляет мероприятия, направленные на популяризацию спорта среди молодежи и развитие доступной спортивной инфраструктуры. АЭС поддерживает работу собственных и городских спортивных объектов - горнолыжного комплекса «Салма», Ледового дворца, лыжного стадиона, физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункционального тренажерного зала, бассейна и др. По результатам опроса 68% сотрудников Кольской АЭС регулярно занимаются спортом, 1580 работников и членов их семей участвуют в мероприятиях здорового образа жизни.

Кольская АЭС уделяет особое внимание повышению качества образования молодежи города и региона. В 2022 году в городе Апатиты открылся «Атомкласс», а в полярнозоринском детском саду № 5 – детская инновационная студия Open Space. На оснащение этих проектов было выделено 3,5 млн руб. Помимо этого станция в 2022 году выделила 1,3 млн рублей на развитие проекта «Школа Росатома» в городе Полярные Зори, создание юнармейской комнаты в школе №3, приобретение звуковой аппаратуры для Дома детского творчества и покупку детских игровых комплектов для детского сада № 6. Специалисты Кольской АЭС регулярно делятся своим опытом с учениками проекта «Школа Росатома», присутствуют на защите дипломов в Полярнозоринском энергетическом колледже.

Между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области на протяжении 10 лет действует соглашение, в рамках которого дополнительные налоговые отчисления поступают в областной бюджет и часть из них направляется на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры города Полярные Зори. В 2022 году из средств областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города Полярные Зори было направлено 351,9 млн рублей.

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