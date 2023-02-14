Ярмарка «Наша рыба» 18 февраля приедет в Енский

Посетить ярмарку можно с 12.00 до 16.00 по адресу: Енский, ул. Строителей, д.4а. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» 18 февраля отправится в поселок Енский, где в этот день будут проходить Зимние саамские игры.

- Фудтраки расположатся вблизи сельского Дома культуры. С прилавков можно будет купить недорогую рыбу, консервы, пресервы и морские деликатесы, - сообщает Мурманконгресс.

Посетить ярмарку можно с 12.00 до 16.00 по адресу: Енский, ул. Строителей, д.4а.

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