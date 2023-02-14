Губернатор Мурманской области летел в зону проведения СВО вместе с военнослужащими

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отправился в зону СВО, где встретился с военнослужащими. Фото: скриншот видео / Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отправился в зону СВО, где встретился с военнослужащими. Глава региона отметил, что летел вместе с бойцами, которые отправились на подкрепление группировок.

- Парни заряжены на победу, и мы продолжим им помогать в достижении этой цели. Передали помощь, обсудили потребности, наградили тех, кто отличился при проведении СВО, и немного вернули ребят к мирной жизни, - сообщил губернатор в своем Telagram-канале.

Напомним: из Мурманской области в зону СВО отправили 130 тонн гуманитарного груза. Губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян за помощь.

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