В районе Кильдина пропали два рыбака на катере

В Мурманской области ищут двух рыбаков, который пропали в районе Кильдина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ищут двух рыбаков, который пропали в районе Кильдина. Родственники мужчин просят помочь с поисками.

- Два человека вышли из бухты Кут. Катер «Буревестник 630» черный, двигатель Suzuki-175.11 февраля около 17.00 их видели в районе Гранитного. Должны были вернуться в 12 часов ночи, связи с ними до сих пор нет, - пишут в группе «Fishing 51».

Тех, у кого-то есть возможность выйти в море и помочь, просят звонить по телефону: +7906 288 28 70. Брат одного из пропавших готов взять все расходы для проведения поисков.

Родственники мужчин уже вышли на катере в сторону Восточного Кильдина.

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