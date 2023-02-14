В Мурманске водитель SsangYong сбил пешехода

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем 14 февраля в Мурманске под колеса авто попал пешеход. ДТП произошло у дома №55 на улице Лобова.
- Водитель автомобиля SsangYong наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешехода доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства происшествия уточняются.
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