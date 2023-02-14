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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 12:44

В диско-ресторане Мурманска за ночь задержали трех дебоширов

Мужчина отказывался оплачивать счет, женщина сломала барный стул, а третья девушка закатила скандал
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Сотрудники Росгвардии трижды за одну ночь выезжали в мурманский диско-ресторан, что находится на улице Марата.

Сотрудники Росгвардии трижды за одну ночь выезжали в мурманский диско-ресторан, что находится на улице Марата.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники Росгвардии трижды за одну ночь выезжали в мурманский диско-ресторан, что находится на улице Марата. Сначала тревожный сигнал поступил из-за мужчины, который заказал еды и напитков на 3 тысячи рублей и отказался оплачивать счет.

Затем устроила дебош женщина. Посетительница сломала барный стул и отказалась возмещать причиненный ущерб. Следом за ней, в пятом часу ночи, закатила скандал девушка - та стала выражаться матом в адрес персонала и вела себя агрессивно.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области, 38-летнего жителя Астраханской области и двух мурманчанок, 34 и 26 лет, доставили в отдел полиции. В отношении нарушителей проводятся проверки.

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