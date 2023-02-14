В Мурманской области ожидается мокрый снег и потепление до +2

16 февраля погода существенно не изменится. Фото: Олег УКЛАДОВ

15 февраля в Мурманской области сохранится теплая погода. Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландском и Баренцевом морями.

- Местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7, при прояснениях до -14, днем от -3 до +2 градусов. Гололедица, местами сильная, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

16 февраля погода существенно не изменится.

Напомним: зимняя гроза в Снежногорске попала на видео. Вспышка молнии озарила город 13 февраля.

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