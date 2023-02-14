Мурманчане стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета

Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединение и сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС в Мурманской области объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета. За 2022 год количество пользователей технологии VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 50 процентов.

Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединение и сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Кроме того, она дает возможность совершать звонки не прерывая интернет-сессии. Это удобно, когда смартфон используется как домашний или рабочий Wi-Fi-роутер - можно разговаривать и одновременно загружать контент на высокой скорости. Технология VoLTE не расходует интернет-трафик и не увеличивает стоимость услуг - минуты тарифицируются согласно условиям подключенного пакета.

В 2022 году МТС завершила масштабную программу модернизации, которая включала в себя замену оборудования на всей территории Мурманской области, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 15 процентов.

- Мурманчане с каждым годом становятся все более требовательными к качеству связи. В результате нагрузка на сеть в регионе растет, поэтому мы постоянно проводим работы по модернизации оборудования, чтобы обеспечить абонентам доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Жители Мурманской области все чаще предпочитают совершать звонки, при этом оставаясь онлайн, - рассказала директор МТС в Мурманской области Оксана Терехова.

Технология VoLTE доступна практически на всех моделях современных смартфонов крупных брендов. Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте компании. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE. Звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные звонки — дополнительно ничего оплачивать не нужно.

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