Мурманская область получит 7,4 миллиона рублей на укрепление бюджета

Мурманская область получит 7,4 миллиона рублей на поддержание стабильности региональной экономики в 2023 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область получит 7,4 миллиона рублей на поддержание стабильности региональной экономики в 2023 году. Деньги выделят из федерального бюджета, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего средства выделили 10 регионам. Среди них - Нижегородская, Липецкая, Ярославская, Тульская, Челябинская, Белгородская, Вологодская, Иркутская области. Минимальный размер финансовой поддержки - у Заполярья, максимальный - у Челябинской области (3,4 миллиарда рублей).

Напомним: Мурманская область заняла 35 место в рейтинге регионов по качеству жизни.

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