В Оленегорском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

Причины происшествия выясняются. Фото: vk.com/murman01

В Оленегорском районе, на 1303 километре автодороги «Санкт-Петербург-Мурманск», произошло серьезное ДТП.

- 14 февраля произошло столкновение Renault Duster с тягачем Volvo, выезд на встречную полосу движения и еще одно столкновение со спецтранспортом дорожных служб. Травмы получили три пассажира Renault Duster, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали спасатели, которые стабилизировали транспорт, отключили АКБ, а также транспортировали пострадавших в карету скорой помощи.

Причины происшествия выясняются.

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