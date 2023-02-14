Зимняя гроза в Снежногорске попала на видео

Ранее зимняя гроза случалась в Заполярье 21 января этого года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманской области случилось редкое природное явление - зимняя гроза. Вспышку молнии сняли на видео в Снежногорске.

- Зимние грозы в последние годы встречаются раз в пару лет. Обычно этому способствуют «ныряющие» циклоны с Баренцева моря либо полярные мезомасштабные вихри. Из-за огромной разницы температур вырастают мощные КДО, в которых при особенно сильных контрастах температур и происходят разряды, - рассказывают в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

Ранее зимняя гроза случалась в Заполярье 21 января этого года.

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