Экипажи противолодочных самолетов Северного флота на практике отработали бомбометание

Учения проводились по наземным целям полигона Лумбовка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На полигоне Лумбовка, что находится на Терском берегу, экипажи противолодочной авиации Северного флота начали отработку учебного бомбометания по наземным целям.

- Руководители полетов совершенствуют навыки наведения экипажей на цели. Во время выполнения летных смен экипажи Ил-38 получили практический опыт обнаружения цели и захода на нее, а также применения бомбового вооружения, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Также были выполнены контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях. Одним из сложнейших элементов пилотирования самолетов Ил-38, который выполняют летчики Северного флота, станет посадка самолета с имитацией отказа двух двигателей.

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