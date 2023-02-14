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НовостиПолитика14 февраля 2023 10:16

Экипажи противолодочных самолетов Северного флота на практике отработали бомбометание

Учения проводились по наземным целям полигона Лумбовка
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Учения проводились по наземным целям полигона Лумбовка.

Учения проводились по наземным целям полигона Лумбовка.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На полигоне Лумбовка, что находится на Терском берегу, экипажи противолодочной авиации Северного флота начали отработку учебного бомбометания по наземным целям.

- Руководители полетов совершенствуют навыки наведения экипажей на цели. Во время выполнения летных смен экипажи Ил-38 получили практический опыт обнаружения цели и захода на нее, а также применения бомбового вооружения, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Также были выполнены контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях. Одним из сложнейших элементов пилотирования самолетов Ил-38, который выполняют летчики Северного флота, станет посадка самолета с имитацией отказа двух двигателей.

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