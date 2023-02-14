В Мурманске главный инженер компании требовал у конкурентов 5 миллионов рублей за отказ участвовать в аукционе

В Мурманске вынесли приговор главному инженеру одной из компаний, который требовал у конкурентов пять миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске вынесли приговор главному инженеру одной из компаний, который требовал у конкурентов пять миллионов рублей. Взамен мужчина был готов отказаться от участия в электронному аукционе на выбор подрядчика. Из требуемой суммы северянин успел получить миллион рублей.

В отношении главного инженера возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа).

- Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 миллионов рублей. В качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением определенных функций в коммерческих организациях в течение 2 лет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: на рабочем месте правоохранители задержали заместителя главы Ленинского округа Мурманска. В тот момент ему пытались передать взятку в виде кофемашины стоимостью 45 тысяч рублей.

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