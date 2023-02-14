Прокуратура Кандалакши заблокировала сайты с санкционными продуктами

Рассмотрение исков находится на контроле ведомства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области выявили сайты, где торговали «санкционкой». Интернет-ресурсы содержали информацию о продаже продуктов, ввоз которых на территорию России запрещен.

- Для блокировки доступа к сайтам кандалакшская прокуратура направила в суд три административных иска о признании информации, размещенной на интернет-страницах, запрещенной к распространению в РФ, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Рассмотрение исков находится на контроле ведомства.

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