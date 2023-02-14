Возле «Огней Мурманска» произошло ДТП

одну из машин развернуло на дороге. Фото: vk.com/murmansk_dtp51
В районе туристического комплекса «Огни Мурманска» случилась авария. Столкнулись два легковых автомобиля, одну из машин развернуло на дороге.
Фото с места происшествия опубликовали в группе «ДТП 51 Помощь на дорогах Мурманска». Информация о пострадавших не сообщается.
«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.
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