Полиция проводит проверку после драки водителей в Мурманске

Заявления в полицию поступили как от участников конфликта, так и от прохожих и из медучреждения, куда был доставлен пострадавший. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

В УМВД по Мурманской области проводят проверку после конфликта двух водителей в Мурманске.

Мужчины поссорились из-за парковочного места у одного из домов на проспекте Кольском: один северянин начал кидать снег на машину соперника, а тот распылил ему в лицо газовый баллончик.

Заявления в полицию поступили как от участников конфликта, так и от прохожих и из медучреждения, куда был доставлен пострадавший.

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