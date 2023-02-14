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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:11

Полиция проводит проверку после драки водителей в Мурманске

Одному из мужчин в лицо распылили газовый баллончик
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Заявления в полицию поступили как от участников конфликта, так и от прохожих и из медучреждения, куда был доставлен пострадавший. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

Заявления в полицию поступили как от участников конфликта, так и от прохожих и из медучреждения, куда был доставлен пострадавший. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

В УМВД по Мурманской области проводят проверку после конфликта двух водителей в Мурманске.

Мужчины поссорились из-за парковочного места у одного из домов на проспекте Кольском: один северянин начал кидать снег на машину соперника, а тот распылил ему в лицо газовый баллончик.

Заявления в полицию поступили как от участников конфликта, так и от прохожих и из медучреждения, куда был доставлен пострадавший.

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