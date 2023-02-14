Полиция проводит проверку после драки водителей в Мурманске

Заявления в полицию поступили как от участников конфликта, так и от прохожих и из медучреждения, куда был доставлен пострадавший. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp
В УМВД по Мурманской области проводят проверку после конфликта двух водителей в Мурманске.
Мужчины поссорились из-за парковочного места у одного из домов на проспекте Кольском: один северянин начал кидать снег на машину соперника, а тот распылил ему в лицо газовый баллончик.
Заявления в полицию поступили как от участников конфликта, так и от прохожих и из медучреждения, куда был доставлен пострадавший.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru