Полиция возбудила уголовное дело после гибели енота Урсулы в Мурманске

После гибели Урсулы в тайм-кафе ввели ограничения и новые правила для посетителей. Фото: vk.com/enotopolis
В феврале в тайм-кафе Мурманска «Енотополис» умерла енот Урсула. Как сообщили сотрудники по итогам анализов в ветклинике, животное отравил крысиным ядом кто-то из посетителей.
- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье», назначена судебная экспертиза, - сообщил «КП»-Мурманск» официальный представитель УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
После гибели Урсулы в тайм-кафе ввели ограничения и новые правила для посетителей.
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