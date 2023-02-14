Совхоз «Тулома» накажут за сброс опасного навоза вблизи реки Пак и Нижнетуломского водохранилища

Навоз с земельного участка уже убрали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская природоохранная прокуратура возбудила два административных дела в отношении совхоза «Тулома», который обвиняют в порче земель и нарушении правил охраны водных объектов.

В августе прошлого года предприятие наняло водителя для вывоза навоза. Однако опасные отходы не обеззараживали.

- По результатам проведенного исследования в 10 отобранных пробах обнаружено микробиологическое загрязнение почвы разных уровней опасности (от умеренного до чрезвычайно опасного), - сообщили в прокуратуре.

Также водитель свозил их к поселку «Юркино» в опасной близости реки Пак и Нижнетуломского водохранилища.

Навоз с земельного участка уже убрали.

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