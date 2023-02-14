Специалисты прогнозируют рост стоимости аренды квартир в Мурманске

В Мурманской области выросла стоимость аренды квартир, и в течение года также прогнозируется повышение ставки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области выросла стоимость аренды квартир, и в течение года также прогнозируется повышение ставки.

- Поскольку рынок продажи сейчас практически «стоит», люди переключились на аренду квартир. В течение года мы прогнозируем продолжающийся рост интереса к съемным квартирам, - рассказал Nord-News Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

Сейчас стоимость аренды однокомнатной квартиры в Мурманске оценивается в 20 102 рубля, двухкомнатной квартиры - 26 049 рублей, трехкомнатной - 31 848 рублей.

Напомним: Мурманскстат опубликовал стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в регионе за четвертый квартал 2022 года.

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