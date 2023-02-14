Дорогу Мишуково-Снежногорск будут перекрывать с 16 по 28 февраля из-за взрывов

Неудобства для водителей связаны со строительством терминала «Лавна». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают о перекрытии дороги Мишуково-Снежногорск.

По данным Мурманскавтодора, с 16 по 28 февраля с 17.00 до 18.00 участок 2+800 - 5+200 километры будут полностью перекрывать для движения. Также определено резервное время с 18.00 до 19.00.

Неудобства для водителей связаны со строительством терминала «Лавна».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru