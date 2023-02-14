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НовостиОбщество14 февраля 2023 7:25

Дорогу Мишуково-Снежногорск будут перекрывать с 16 по 28 февраля из-за взрывов

Работы ведутся в рамках строительства терминала «Лавна»
Ника СВЕТЛОВА
Неудобства для водителей связаны со строительством терминала «Лавна».

Неудобства для водителей связаны со строительством терминала «Лавна».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают о перекрытии дороги Мишуково-Снежногорск.

По данным Мурманскавтодора, с 16 по 28 февраля с 17.00 до 18.00 участок 2+800 - 5+200 километры будут полностью перекрывать для движения. Также определено резервное время с 18.00 до 19.00.

Неудобства для водителей связаны со строительством терминала «Лавна».

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