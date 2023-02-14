«Спасибо, Мурманск!» Солист группы «Звери» поблагодарил северян за прием на концерте и поймал северное сияние

12 февраля в Мурманске прошел концерт группы «Звери» в рамках юбилейного тура. Фото: t.me/Roma_Zver

12 февраля в Мурманске прошел концерт группы «Звери» в рамках юбилейного тура. Музыканты собрали полный Ледовый дворец спорта, что удается не каждому коллективу.

- Спасибо, Мурманск! - лаконично прокомментировал концерт солист группы Рома Зверь в своем Telegram-канале.

Также музыкант поймал в Заполярье северное сияние. Правда, это было не в дни концерта, а на во время отдыха в Мурманской области в конце января. Тогда Рома Зверь с близкими людьми посетил Териберку, попробовал Арктическую кухню и увидел китов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru