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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:49

Жители Мурманской области могут досрочно выйти на пенсию. Рассказываем условия

Жителям Мурманской области напомнили об условиях досрочного выхода на пенсию
Ника СВЕТЛОВА
Жители районов Крайнего Севера могут уйти на пенсию досрочно.

Жители районов Крайнего Севера могут уйти на пенсию досрочно.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одно из преимуществ проживания в условиях Крайнего Севера - досрочный выход на пенсию. В отделении Социального фонда России по Мурманской области рассказали об условиях досрочной пенсии.

В 2023 году на пенсию могут выйти мужчины с северным стажем 15 лет, страховым - 25 лет, у женщин такие показатели должны быть 15 и 20 лет соответственно, а индивидуальный пенсионный коэффициент - 25,8.

- При определении права на досрочную пенсию в связи с работой в районах Крайнего Севера, в стаж включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; ежегодные оплачиваемые основные и дополнительные отпуска; период получения пособия по государственному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью; период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком, начавшийся до 6 октября 1992 года, - отметили в Социальном фонде России по Мурманской области.

Если у женщины есть двое и более детей, она может выйти на пенсию в 50 лет, но при условии 12 лет стажа работы в условиях Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа. Также в 45 лет и 50 лет могут уйти на отдых женщины и мужчины, которые проработали 20 и 25 лет соответственно оленеводами, рыбаками и охотниками-промысловиками.

В основном, жители Мурманской области могут выйти в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

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