Жители районов Крайнего Севера могут уйти на пенсию досрочно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одно из преимуществ проживания в условиях Крайнего Севера - досрочный выход на пенсию. В отделении Социального фонда России по Мурманской области рассказали об условиях досрочной пенсии.

В 2023 году на пенсию могут выйти мужчины с северным стажем 15 лет, страховым - 25 лет, у женщин такие показатели должны быть 15 и 20 лет соответственно, а индивидуальный пенсионный коэффициент - 25,8.

- При определении права на досрочную пенсию в связи с работой в районах Крайнего Севера, в стаж включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; ежегодные оплачиваемые основные и дополнительные отпуска; период получения пособия по государственному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью; период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком, начавшийся до 6 октября 1992 года, - отметили в Социальном фонде России по Мурманской области.

Если у женщины есть двое и более детей, она может выйти на пенсию в 50 лет, но при условии 12 лет стажа работы в условиях Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа. Также в 45 лет и 50 лет могут уйти на отдых женщины и мужчины, которые проработали 20 и 25 лет соответственно оленеводами, рыбаками и охотниками-промысловиками.

В основном, жители Мурманской области могут выйти в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

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